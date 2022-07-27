ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج

الرياض – البلاد

ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر يونيو ، بقيمة 56.3 مليار ريال متجاوزة 1750 مليار ريال، ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي ، ارتفعت الأصول الاحتياطية بقيمة 70.2 مليار ريال وبنسبة 4 %، وذلك وفقا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي.

ويرجع ارتفاع الأصول الاحتياطية الشهر الماضي (يونيو) إلى ارتفاع حقوق السحب الخاصة بنسبة 146 %، وارتفاع قيمة “الإحتياطات بالعملات الأجنبية” التي تمثل نحو 95 % من إجمالي الأصول بنحو 2 % لتصل إلى 1657.1 مليار ريال.

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية: استثمارات في أوراق مالية في الخارج ، ونقد أجنبي وودائع في الخارج ، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، و”الذهب النقدي.

وفي التفاصيل تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 1.2 % “13.4 مليار ريال”، لتبلغ 1.098 تريليون ريال ، فيما ارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 501.6 مليار ريال ، بما يعادل نحو 13.1 مليار ريال.

أيضا ارتفع الاحتياطي النقدي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي ، إلى 14.54 مليار ريال بنهاية يونية ، مقابل 14.35 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له بما يعادل 54 مليون ريال.

كذلك ارتفعت “حقوق السحب الخاصة” إلى 78.04 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 77.74 مليار ريال في الشهر السابق له، بما يعادل 298 مليون ريال.