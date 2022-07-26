ولي العهد: نيوم ستضيف ترليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية

جدة : البلاد

صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، بعد إعلان تصاميم “ذا لاين” مدينة المستقبل داخل نيوم، ‏أن المرحلة الأولى في نيوم ستنطوي على 1.2 ترليون ريال حتى عام 2030 وسيكون لدينا دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال.

وأكد أن العمل ما زال جارياً على معدل العائد الداخلي (IRR) لكن يعتقد أنه سيكون 9-16%، مشيراً إلى أن نيوم في الغالب ستطرح للاكتتاب في عام 2024، وستضيف لحجم سوق الأسهم السعودية على الأقل 1.2 تريليون في البداية، والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات.

ولفت إلى وجود أهداف كبيرة لجعل المملكة من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب، مضيفاً أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم.

وأشار إلى أنه في عام 2027 سيتم جمع رأس المال بما يبلغ نحو 500 مليار ريال، حيث يعتقد أن ما بين 200 إلى 300 مليار ستأتي من الخدمات التي تنشأ للمرحلة الأولى في نيوم، ثم سيتم الذهاب للسوق لجمع من 200 إلى 300 مليار ريال إضافية.

وأكد سمو ولي العهد أن صندوق استثمارات نيوم ضخم وسيستثمر في الشركات لتعمل داخل نيوم، وستكون المرحلة الأولى للصندوق 300 مليار وقد تصل إلى 400 مليار ريال.

وقال سموه أنه بحلول 2030 نريد 50-60 مليون نسمة في المملكة (25 مليون سعودي و25 مليون وافد)، موضحاً أن الحد الأقصى لمدينة الرياض هو 25 مليون نسمة وستعتني نيوم بـ 10 ملايين.

وأكد ولي العهد أن نيوم ستعتمد على الدعم الحكومي حتى 2030 وبعد ذلك ستكون مستدامة.