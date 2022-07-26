مختص: ردع المتجاوزين يوقف المحتوى الخادش

جدة ـ البلاد

حدد رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح التصرف الأمثل مع المحتوى الخادش للحياء بمنصات التواصل في حال صدوره من أشخاص في المملكة.

وأضاف المصيبيح، أن النيابة العامة حازمة في هذا الشأن، باستدعاء المتجاوزين والإعلان عن تجاوزهم.

وأكمل المصيبيح، أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عليها دور كبير جدًّا في المتابعة، مشيرًا إلى أن المتابعة والرصد والإبلاغ تؤدي إلى محاصرة تلك الظاهرة ووأدها والقضاء عليها. كما دعا رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، لتجاهل “مشاهير التفاهة ” من أصحاب محتوى إعلانات الطلاق والخلع. لافتا إلى أن المحتوى ليس أمرا اجتهاديا بل يحتاج دراسة موضوعية علمية وتضافر أجهزة الدولة المعنية به. وطالب رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، بتنظيم جلسات من قبل المنظمات والهيئات لوضع أطر وأسس لدعم وتوجيه المواهب والمبدعين. كما طالب بإضافة مقرر الثقافة الإعلامية من الابتدائي حتى الثانوي لزيادة الوعي في منصات التواصل، مشيرا إلى وجود «غرف دردشة» معادية للوطن.

من ناحية أخرى دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى الإبلاغ عن مخالفات المحتوى الإعلامي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها.

وتتيح بوابة الدخول الموحد لمنظومة الإعلام تقديم بلاغات عن مخالفات المحتوى الإعلامي، وكذلك الاستفادة من خدمات منظومة الإعلام على أن يتطلب ذلك تسجيل الدخول.

وكانت الهيئة قد استدعت مؤخراً أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

يشار إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات، طلبت من منصة “يوتيوب” إزالة الإعلانات المخالفة.

وقالت الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في بيان مشترك: “تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب “YouTube” (التابعة لشركة قوقل Google) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب “YouTube”.