صحة و عافية

علامتان احترس منهما قد يشيران إلى النوبة القلبية أو الجلطة الدماغية

ahmed saeedaccess_time27 / ذو الحجة / 1443 هـ      26 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

النوبة القلبية أو الجلطة الدماغية أمران أصبحا منتشرين كثيرا وفق ما أعلن الطبيب الروسي ياروسلاف أشيخمين.

أخصائي أمراض القلب، أكد أن الصداع الشديد وارتفاع مستوى ضغط الدم قد يشيران إلى قرب حدوث نوبة قلبية أو جلطة دماغية.

ويقول، “قد يسبق الإصابة بالجلطة الدماغية صداع شديد. لذا يجب في هذه الحالة مراقبة مستوى ضغط الدم.

فإذا كان أعلى من 140\90 ملم. عمود زئبق، فإنه يشير إلى حالة خطرة”.

ويشير الأخصائي، إلى أن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية تصيب عادة المدخنين.

والأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم.

وينصح بضرورة مراقبة مستوى الكوليسترول في الدم، لتجنب حدوث مشكلات في القلب بسبب انسداد الأوعية الدموية.

ووفقا له، من الضروري الخضوع لفحوص طبية سنوية وتلقي العلاج اللازم.

وذلك من أجل تخفيض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

ahmed antar

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *