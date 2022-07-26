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سعود بن جلوي يناقش الأنشطة التعدينية بمحافظة جدة

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو الحجة / 1443 هـ      26 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمقر المحافظة اليوم اجتماعاً لمناقشة الأنشطة التعدينية في المحافظة بمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأمانة محافظة جدة، والقوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة .

واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض موجز عن مشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمحافظة جدة، والأنشطة التعدينية ومواقعها، إلى جانب الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين .

وأكد سموه أهمية دعم الاستثمارات التعدينية، وضرورة تطبيق معايير السلامة البيئية في مواقع الأنشطة التعدينية .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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