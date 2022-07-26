المنتخب اليمني يفوز على نظيره الإماراتي بثلاثية في كأس العرب

أبها- مرعي عسيري
حقق منتخب اليمن فوزا كبيرا على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.
سجل لمنتخب اليمن كل من حمزة محروس وعبدالرحمن الشامي ومحمد مهدي، بينما أحرز هدف منتخب الإمارات اللاعب محمد خليل.
وحصل لاعب المنتخب اليمني عبدالرحمن الشامي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
بتلك النتيجة يأتي منتخب الأردن في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ4 نقاط، يليه منتخب اليمن برصيد 3 نقاط، ثم منتخب الإمارات وله نقطة واحدة.
وبذلك يضمن منتخب الأردن بلوغ دور الثمانية رفقة المنتخب السعودي، الذي تصدر ترتيب المجموعة الأولى وكان أول المتأهلين إلى ربع النهائي.