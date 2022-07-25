110 أعمال فنية تجسد التراث البحري بالجبيل

الجبيل ـ حمود الزهراني

شارك 25 فناناً تشكيلياً وحرفياً من مختلف مناطق المملكة في معرض النوخذة الفني، الذي نظمه فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” بالجبيل، وذلك في قرية وفندق الريم بمحافظة الجبيل .

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الدكتورة منال الرويشد، أن المعرض يعد أحد الإنجازات النوعية، وإضافة للثقافة السعودية وأحد المعارض النوعية المميزة في تقديم الموروث الثقافي والحفاظ عليه لبيئة الصيادين بمجتمع الجبيل كبيئة بحرية وربط المعرض بالمباني والعمارة والأهازيج ودور المرأة من خلال التراث الشعبي يبرز تفاعل الإنسان مع بيئته ومحيطه الاجتماعي .

بدورها بينت مديرة فرع جسفت الجبيل نادية العتيبي، أن المعرض يقدم على مدى ثلاثة أيام 110 أعمال فنية تجسد من خلالها الصورة الجمالية للتراث البحري والموروث القديم لمدينة الجبيل، حيث تضمن لوحات تشكيلية تمايزت فيها المدارس الفنية، والمنحوتات الخشبية للسفن والأدوات المستخدمة لصناعتها، والأعمال الحرفية المتنوعة التي تحاكي حياة الموروث المعماري والنقوش الفنية والمخطوطات الفنية التي أبرزت الأهازيج البحرية التي تغنّى بها النوخذة في رحلات الصيد، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية للجبيل قديماً.