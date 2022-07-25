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طريقة عمل الشكشوكة الخضراء

نيفين عباسaccess_time26 / ذو الحجة / 1443 هـ      25 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة الشكشوكة الخضراء المليئة بالخضروات رائعة لوجبة الإفطار أو الغداء

المقادير اللازمة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 حبات من الكراث مقطعة إلى شرائح رفيعة
1 حبة فلفل اخضر كبير مقطعة إلى مكعبات
2 ملاعق صغيرة كمون مطحون
1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
1/2 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار المجفف
1 بروكلي مقطع إلى زهيرات صغيرة
4 بصل أخضر مقطع ناعماً
80 جرام سبانخ صغيرة
1 كوب مرق خضار أو دجاج
1/2 كوب كزبرة مفرومة خشنة
1/2 كوب أوراق نعناع مفرومة خشنة
4 بيضات
1 كوب زبادي يوناني
1 ملعقة هريسة
أوراق نعناع وكزبرة للتقديم
خبز محمص مشوي للتقديم

طريقة العمل

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة
يضاف الكراث والفلفل ويحرّك المزيج حتى يتجانس
يطهى لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج
يقلب الكمون والكزبرة ورقائق الفلفل الحار ويطهى لمدة دقيقة
يضاف البروكلي والبصل الأخضر والسبانخ والمرق
يقلب حتى يتجانس
غطي المزيج واطهيه لمدة دقيقتين أو حتى تنضج الخضار
أضيفي الكزبرة المفرومة والنعناع
يتبل بالملح والفلفل
استخدمي ملعقة لعمل فجوات في خليط الخضار
اكسري بيضة في كل فجوة
غطي المزيج واطهيه لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج بياض البيض
في هذه الأثناء
ضعي الزبادي في وعاء
أضيفي الهريسة والملح والفلفل
حركي الهريسة في اللبن
قدمي الشكشوكة على الفور مع الزبادي والأعشاب مع الخبز

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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