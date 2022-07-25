طريقة عمل الشكشوكة الخضراء

وصفة الشكشوكة الخضراء المليئة بالخضروات رائعة لوجبة الإفطار أو الغداء

المقادير اللازمة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 حبات من الكراث مقطعة إلى شرائح رفيعة

1 حبة فلفل اخضر كبير مقطعة إلى مكعبات

2 ملاعق صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

1/2 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار المجفف

1 بروكلي مقطع إلى زهيرات صغيرة

4 بصل أخضر مقطع ناعماً

80 جرام سبانخ صغيرة

1 كوب مرق خضار أو دجاج

1/2 كوب كزبرة مفرومة خشنة

1/2 كوب أوراق نعناع مفرومة خشنة

4 بيضات

1 كوب زبادي يوناني

1 ملعقة هريسة

أوراق نعناع وكزبرة للتقديم

خبز محمص مشوي للتقديم

طريقة العمل

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة

يضاف الكراث والفلفل ويحرّك المزيج حتى يتجانس

يطهى لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج

يقلب الكمون والكزبرة ورقائق الفلفل الحار ويطهى لمدة دقيقة

يضاف البروكلي والبصل الأخضر والسبانخ والمرق

يقلب حتى يتجانس

غطي المزيج واطهيه لمدة دقيقتين أو حتى تنضج الخضار

أضيفي الكزبرة المفرومة والنعناع

يتبل بالملح والفلفل

استخدمي ملعقة لعمل فجوات في خليط الخضار

اكسري بيضة في كل فجوة

غطي المزيج واطهيه لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج بياض البيض

في هذه الأثناء

ضعي الزبادي في وعاء

أضيفي الهريسة والملح والفلفل

حركي الهريسة في اللبن

قدمي الشكشوكة على الفور مع الزبادي والأعشاب مع الخبز