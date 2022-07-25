بحث سبل دعم القطاع الصحي الخاص

الرياض ـ البلاد

ناقشت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية، في مقر الهيئة بالرياض أمس بحضور الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان، ورئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف الدكتور خالد السبيعي، سبل دعم القطاع الصحي الخاص، والتحديات التي تواجهه، والتكامل في التدريب على مختلف المستويات.

وأكد الشمسان، أن الهيئة داعمة لجهود اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية، وحرصها على القطاع الصحي الخاص ، الذي يمثل قيمة اقتصادية، مشيراً إلى أن الهيئة اطلعت على التحديات، وستعمل على تكامل الجهود مع اللجنة لتسهيل الأعمال بما ينعكس على تميز أداء منشآت القطاع، كذلك التكامل في التدريب الذي سينعكس على جودة المخرجات ودعم التوطين.