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الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من أمطار رعدية بعدة مناطق

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1443 هـ      25 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

دعا الدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل.

وبيّنت أنه ستتأثر مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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