الترفيه في المملكة مجتمع نابض بالحياة

الرياض ـ البلاد

تُعد صناعة الترفيه في المملكة من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد الإبداعي، إذ من المتوقع أن تُصبح صناعة الترفيه في المملكة الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2025.

وكجزء من مساعي المملكة لبناء مجتمع نابض بالحياة ترى رؤية المملكة 2030 أن الترفيه من الصناعات الرائدة التي تؤدي دورًا استراتيجيًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الصحة العامة، إلى جانب تعزيز دور السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني.

ومنذ الإعلان عن خطة التطوير لقطاع الترفيه في المملكة أطلقت الهيئة العامة للترفيه في مطلع عام 2018 مبادرة تحت عنوان: “لا تُفكر في السفر”؛ لتشجيع المواطنين السعوديين على البحث عن فرص الترفيه داخل المملكة بدلًا من السفر إلى الخارج؛ حيث كان السعوديون يُنفقون مئات المليارات من دخلهم على الأماكن الترفيهية والوجهات السياحية خارج حدود المملكة ، وإتساقا مع الإهتمام بصناعة الترفيه في المملكة فقد دعت الهيئة العامة للترفيه إلى الاستفادة من مبادرة دعم المنشآت الترفيهية، التي أطلقتها بالتعاون مع برنامج كفالة لدعم وتنمية القطاع الترفيهي في المملكة. ولفتت إلى أن المنشآت المستهدفة من المبادرة هي المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن قيمة التمويل تصل إلى 15 مليون ريال بنسبة تغطية تصل إلى 90 %، مضيفة أن التقديم يكون من خلال الرابط المخصص لذلك.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه وقّعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع برنامج “كفالة” لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.