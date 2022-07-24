واحة الملك سلمان تحتفي بيوم القمر العالمي

الرياض ـ البلاد

احتفت واحة الملك سلمان للعلوم أمس باليوم العالمي للقمر وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بهدف نشر العلوم التطبيقية، ودعم الابتكار، والتعريف بدور المملكة الريادي في مجال الفضاء والفلك. واشتملت فعاليات اليوم العالمي للقمر على جلسة حوارية بعنوان ” العودة إلى القمر ” يتم خلالها التعريف باتفاقية أرتميس بين المملكة ووكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا “، واكتشافات العلماء، والتوعية بإنجازات المملكة في الفضاء والفلك، إضافةً إلى المشاركة في مهمة استكشاف الجانب غير المرئي من القمر، ومشاهدة حلقات من المسلسل الوثائقي ” إنسبريشن 4 ” على المسرح العلمي بالواحة الذي يقدم نظرة عن كثب عن أول مركبة مهمة فضائية مدارية بطاقم مدني بالكامل. كما تتنوع العروض من خلال مشاهدة مباشرة للقمر بالتلسكوب في الفناء الخارجي للواحة، والقبة السماوية، وأطوار القمر المختلفة، والمجموعة الشمسية، والمجرات من داخل القبة الفلكية، وكذلك إتاحة زيارة قاعات المتحف العلمي بالواحة، والتعرف على مصادر الطاقة، ودور المملكة الريادي في مجال الطاقة، ومعرض للصور الفوتوغرافية عن القمر.