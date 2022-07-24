مظلات شمسية لزوار المسجد النبوي

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

تواصل الفرق التطوعية التابعة لأمانة المدينة المنورة في توزيع المظلات الشمسية على مرتادي المسجد النبوي من ضيوف الرحمن وزائريه لحمايتهم من حرارة الشمس في ظل ما تشهده الأجواء من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت الأمانة التزامها بدورها في دعم المبادرات المجتمعية وذلك بمشاركة أكثر من 63 متطوعاً ومتطوعة في توزيع المظلات في عدة مواقع في المنطقة المركزية وذلك في إطار ما تسعى له أمانة منطقة المدينة المنورة لتوفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف. يذكر أن أمانة المنطقة استأنفت جهودها لاستقبال الزوار وضيوف الرحمن بعد أن أدوا مناسك حجهم بكل يسر وأمان بتكثيف جولاتها الميدانية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى بالمنطقة.

إلى ذلك تقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمات وجهود مميزة خدمة لزوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالحرمين الشريفين. وتعمل إدارة لخدمة تشغيل وصيانة الأعمال في المسجد النبوي وفق أحدث التقنيات وبمنظومة خدمات متكاملة وجهود يومية على جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفير كافة الاحتياجات والتسهيلات ومتابعة تنفيذها في جميع أروقة المسجد النبوي التي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته.



وأوضحت الوكالة أن الإدارة تعمل على تشغيل الخدمات والتأكد من عملها داخل المسجد النبوي وفي ساحاته ومواقف السيارات وسطح المسجد النبوي والبدروم وتشغيل المصاعد والسلالم الكهربائية وإنارة المسجد النبوي وساحاته والمظلات إلى جانب القيام بجولات ميدانية مستمرة للتأكد من متابعة سير الأعمال على مدار الـ 24 ساعة ، كما تقوم الإدارة بالإشراف والمتابعة على تشغيل إنارة المسجد النبوي الذي يحتوي على أكثر من 30 نوعية من وحدات الإنارة وبعدد إجمالي يزيد عن 118 ألف وحدة. وفيما يخص النجفات فيصل عددها 304 نجفة بالحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية مختلفة الأشكال والأحجام ، بالإضافة إلى أكثر من 8000 وحده إنارة مثبته على الأعمدة وما يقارب 11 ألف وحدة من إنارة لفظ الجلالة وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته ، وكشافات إنارة تصل قوتها من ( 1000 إلى 2000 واط ) لإنارة الساحات والمنائر وكذلك توفير مصادر متعددة للإنارة والقوى الكهربائية ، إذ تحرص الإدارة كذلك على متابعة تشغيل وصيانة 250 مظلة في ساحات المسجد النبوي و12مظلة داخل المسجد النبوي و436 من مراوح الرذاذ إضافة إلى 112 سلم كهربائي بالمرافق.