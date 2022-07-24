الرياضة

فريق Falcons Esports يحصد آخر جولات الدوري السعودي الإلكتروني

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1443 هـ      24 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
أسدل الستار أمس السبت على البطولة السابعة والأخيرة من النسخة الأولى من الدوري السعودي الإلكتروني ٢٠٢٢، التي أقيمت لرياضة Valorant الإلكترونية وحسم لقبها نادي Falcons Esports بعد منافسة مع فريق The Ultimates Esports وانتهت المباراة بنتيجة 3-0.

جدير بالذكر أن الدوري السعودي الإلكتروني يقام بنسختين خلال العام، ويتقابل الأبطال نهاية العام في دوري أبطال الدوري السعودي الإلكتروني لتحديد بطل العام في كل رياضة إلكترونية، وقد انطلق الدوري في عام 2020 بثلاث رياضات إلكترونية بنسخة واحدة ووصل لعام 2022 ليضم في طياته سبع رياضات إلكترونية بنسختين خلال العام سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتمكين جميع الرياضيين الإلكترونيين من إظهار مواهبهم عبر بطولات الاتحاد المختلفة.

وقد قال الرئيس التنفيذي للعمليات بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري: نهاية النسخة الأولى من الدوري السعودي الإلكتروني لعام ٢٠٢٢ أثبتت للجميع ماهية الرياضات الإلكترونية لدينا، وأن جميع الرياضات الإلكترونية التي أقيمت في الدوري لامست الجمهور.

وأضاف : على الرغم من أن هناك رياضات تقام لأول مرة في تاريخ الدوري إلا أننا لاقينا اهتماما واسعا من محبيها.

وستقام النسخة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني ٢٠٢٢ في مطلع شهر أكتوبر ٢٠٢٢ على أن يتلاقى الأبطال من جديد في قمة المنافسة السعودية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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