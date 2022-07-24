فريق Falcons Esports يحصد آخر جولات الدوري السعودي الإلكتروني

جدة- البلاد
أسدل الستار أمس السبت على البطولة السابعة والأخيرة من النسخة الأولى من الدوري السعودي الإلكتروني ٢٠٢٢، التي أقيمت لرياضة Valorant الإلكترونية وحسم لقبها نادي Falcons Esports بعد منافسة مع فريق The Ultimates Esports وانتهت المباراة بنتيجة 3-0.
جدير بالذكر أن الدوري السعودي الإلكتروني يقام بنسختين خلال العام، ويتقابل الأبطال نهاية العام في دوري أبطال الدوري السعودي الإلكتروني لتحديد بطل العام في كل رياضة إلكترونية، وقد انطلق الدوري في عام 2020 بثلاث رياضات إلكترونية بنسخة واحدة ووصل لعام 2022 ليضم في طياته سبع رياضات إلكترونية بنسختين خلال العام سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتمكين جميع الرياضيين الإلكترونيين من إظهار مواهبهم عبر بطولات الاتحاد المختلفة.