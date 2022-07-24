المحليات

“شؤون الحرمين” تطلق برنامج حفظ السنة النبوية في المسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1443 هـ      24 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بأكاديمية السنة والسيرة النبوية أمس برنامج: “حفظ السنة النبوية” وذلك في توسعة الملك فهد رحمه الله بالمسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية الدكتور وليد بن صالح باصمد أن هذا البرنامج يهدف إلى حفظ المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي- مهذبا للحفاظ – وكذلك مراجعة المتفق عليه مع حفظ المفردات وحفظ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ويشترط للتسجيل حفظ القرآن الكريم كاملا للمشاركة في الجمع بين الصحيحين ونصف القرآن الكريم لبلوغ المرام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *