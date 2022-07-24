الرياضة “الاتحاد السعودي”: تمكين الهجن المتعثرة عند خط البداية من إعادة السباق في الشوط التالي

الطائف- البلاد

قال رئيس نقطة البداية سليم مسعود الجهني، اليوم الأحد: إن المطايا التي تتعثر لحظة الانطلاقة يتم تمكينها من المشاركة في الشوط التالي، موضحًا أن هذه من التسهيلات التي يراعيها اتحاد الهجن. وعادة ما تتعرّض بعض الهجن المشاركة للتعثر المفاجئ فور الانطلاقة، لتتم إعادتها للتهيئة من جديد والمشاركة بها في الشوط الذي يليه. وتتفاوت أسباب التعثر، فقد يحدث إما ارتطام المطية بأخرى فيحدث السقوط عند بداية الركض أو بسبب “رهاب” يصاحب بعض المطايا وما شابه ذلك، علمًا بأن هذا الاستثناء لا يسمح به إلا للمتعثرة في محيط خط البداية فقط. ويشهد مهرجان ولي العهد للهجن 2022، منافسات شرسة بين الملاك في سبيل الفوز بسيف سمو ولي العهد، والتشرف بالسلام عليه. ويعتبر هذا المهرجان الأضخم في رياضات الهجن دوليًا؛ إذ خصصت له جوائز مالية بأكثر من 56 مليونًا، وتصل أشواط السباقات فيه نحو 591 شوطًا، بمشاركات خليجية وعربية وعالمية.