أمانة جدة تستعيد أرضاً خُصصت لحديقة عامة بأبرق الرغامة

جدة : خالد مرضاح

شرعت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المعنية اليوم الأحد في أعمال إزالة تعديات على أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة على مساحة تقدر بنحو 5.570 متراً مربعاً، ونحت الأمانة في استعادة الأرض بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.

وبيّنت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلاً وسكناً للعمال وورشة مدعياً ملكيته الأرض بموجب الإحياء، حيث جاء القرار باستعادة الحديقة بعد عدة مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.