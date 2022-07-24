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أمانة جدة تستعيد أرضاً خُصصت لحديقة عامة بأبرق الرغامة

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1443 هـ      24 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : خالد مرضاح

شرعت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المعنية اليوم الأحد في أعمال إزالة تعديات على أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة على مساحة تقدر بنحو 5.570 متراً مربعاً، ونحت الأمانة في استعادة الأرض بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.

وبيّنت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلاً وسكناً للعمال وورشة مدعياً ملكيته الأرض بموجب الإحياء، حيث جاء القرار باستعادة الحديقة بعد عدة مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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