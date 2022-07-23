طريقة عمل كيكة الليمون

كيك مليء بنكهة الليمون الطازج ومغطاة بالكريمة المخفوقة

المقادير اللازمة

1 عبوة ​​كيك ميكس أبيض

1/2 كوب زيت نباتي

3 بيضات كبيرة

3/4 كوب كريمة حامضة

2 ملاعق كبيرة من قشر الليمون الحامض

1/3 كوب عصير ليمون طازج

2 كوب كريمة مخفوقة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

ادهني قاع وجوانب مقلاة بالطحين والدقيق

أضيفي خليط الكيك والبيض والقشدة الحامضة النباتي وقشر الليمون وعصير الليمون الحامض في وعاء كبير واخفقيه حتى يصبح ناعمًا

اسكبي الخليط في المقلاة واخبزيها لمدة 27-32 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان نظيف

اتركيها لتربد

وزعي الكريمة المخفوقة فوق الكيك المبرد

ثم يرش ببرش الليمون ويقدم