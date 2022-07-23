المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كيكة الليمون

نيفين عباسaccess_time24 / ذو الحجة / 1443 هـ      23 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كيك مليء بنكهة الليمون الطازج ومغطاة بالكريمة المخفوقة

المقادير اللازمة

1 عبوة ​​كيك ميكس أبيض
1/2 كوب زيت نباتي
3 بيضات كبيرة
3/4 كوب كريمة حامضة
2 ملاعق كبيرة من قشر الليمون الحامض
1/3 كوب عصير ليمون طازج
2 كوب كريمة مخفوقة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت
ادهني قاع وجوانب مقلاة بالطحين والدقيق
أضيفي خليط الكيك والبيض والقشدة الحامضة النباتي وقشر الليمون وعصير الليمون الحامض في وعاء كبير واخفقيه حتى يصبح ناعمًا
اسكبي الخليط في المقلاة واخبزيها لمدة 27-32 دقيقة أو حتى يخرج عود أسنان نظيف
اتركيها لتربد
وزعي الكريمة المخفوقة فوق الكيك المبرد
ثم يرش ببرش الليمون ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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