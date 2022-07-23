طريقة عمل بيتزا الفواكه

بيتزا الفاكهة هي المفضلة في جميع الأوقات

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبدة

3/4 كوب سكر

1 بيضة

1 3/8 كوب دقيق لجميع الأغراض

1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/8 ملعقة صغيرة ملح

للتزيين

جبنة كريمية طرية

1/2 كوب سكر

2 ملاعق كبيرة عصير أناناس

فواكه موسمية

طريقة العمل

في وعاء كبير اخفقي الزبدة والسكر والبيض معًا

اخلطي الدقيق وصودا الخبز والملح

أضيفي المكونات الجافة إلى خليط الكريمة

افردي العجينة على صينية بيتزا مدهونة بقليل من الزيت في شكل دائري

اخبزيها في 350 لمدة 10 دقائق

تترك لتبرد

تخلط الجبنة الكريمية والسكر وعصير الأناناس

ثم تفرد طبقة علي البيتزا

قبل التقديم مباشرة قطعي الفاكهة وقومي بتزيين الجزء العلوي من البيتزا