المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بيتزا الفواكه

نيفين عباسaccess_time24 / ذو الحجة / 1443 هـ      23 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بيتزا الفاكهة هي المفضلة في جميع الأوقات

المقادير اللازمة

1/2 كوب زبدة
3/4 كوب سكر
1 بيضة
1 3/8 كوب دقيق لجميع الأغراض
1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1/8 ملعقة صغيرة ملح

للتزيين

جبنة كريمية طرية
1/2 كوب سكر
2 ملاعق كبيرة عصير أناناس
فواكه موسمية

طريقة العمل

في وعاء كبير اخفقي الزبدة والسكر والبيض معًا
اخلطي الدقيق وصودا الخبز والملح
أضيفي المكونات الجافة إلى خليط الكريمة
افردي العجينة على صينية بيتزا مدهونة بقليل من الزيت في شكل دائري
اخبزيها في 350 لمدة 10 دقائق
تترك لتبرد
تخلط الجبنة الكريمية والسكر وعصير الأناناس
ثم تفرد طبقة علي البيتزا
قبل التقديم مباشرة قطعي الفاكهة وقومي بتزيين الجزء العلوي من البيتزا

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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