تين هاغ “غاضب” من لاعبي مانشستر يونايتد

أظهر المدرب الهولندي إيريك تين هاغ امتعاضًا واضحًا بعد تعادل فريقه مانسشتر يونايتد أمام أستون فيلا 2-2 وديًا السبت 23 يوليو في مدينة برث الاسترالية.

وحوّل أستون فيلا تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول، إلى التعادل 2-2 بعد الاستراحة بفضل هدفي الجامايكي ليون بايلي والإنجليزي كالوم تشامبرز.

وقال المدرب تين هاغ في تعقيبه على المباراة: “أحدثنا الكثير من المشكلات لدفاعهم وتقدمنا في الشوط الأول 2-0، ثم تراجع تركيزنا في الشوط الثاني”.

يضيف تين هاغ: “قد يكون أصاب اللاعبين التعب لكن هذا ليس عذرًا، عليهم فقط تقديم الأداء المناسب في الملعب، وهذا لم نفعله في الشوط الثاني”.

يختتم: “إنه أمر غير مقبول.. لا أريد تقديم أعذار حيال الملعب أو الطقس الممطر، لقد فقدنا تركيزنا بالفعل، لا يمكن أن تستقبل مرتين بعد التقدّم 2-0”.

يقدم مانشستر يونايتد نتائج جيدة رفقة المدرب إيريك تين هاغ في الجولات التحضيرية للموسم الجديد 2022-2023 بانتصاره 3 مرات من 4 مباريات.

فاز الشياطين الحمر أمام ليفربول (4-0) قبل أن ينتصر ضد ملبورن الاسترالي (4-1) ثم أمام كريستال بالاس (3-1) وأخيرًا تعادل (2-2) مع أستون فيلا.

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من المقرر أن يستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي 2022-2023 يوم 7 أغسطس باستضافة برايتون في ملعب “أولد ترافورد”.

وأنهى يونايتد الموسم الماضي سادسًا على لائحة الترتيب، محققًا أسوأ عدد نقاط في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تدشينه عام 1993.