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انطلاق البرنامج الصيفي لحلقات القرآن الكريم الإثرائية في المسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1443 هـ      23 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام اليوم البرنامج الصيفي لحلقات القرآن الكريم الإثرائية بالمسجد الحرام لعام 1443 هـ.

ويمتد البرنامج على مدى (35) يوماً ابتداء من اليوم حتى ٢٨ /١ /١٤٤٤ هـ حضورياً في (بدروم توسعة الملك فهد) للطلاب (والتوسعة الشمالية للطالبات), ويتيح عدد من المسارات تتضمن الإتقان العالي والمراجعة والتثبيت والحفظ الجديد ومسار وفود الحرم وحفظ سور منتقاة، كما يتميز البرنامج بإمكانية المتابعة بعد انتهاء البرنامج لمن يرغب والمرونة والتيسير وتوفير بيئة تعليمية فريدة وفقرات ترويحية وإتاحة اختيار فترة أو أكثر من ست فترات للطلاب واختيار فترة من ثلاث فترات للطالبات علماً بأن مدة الفترة (٣) ساعات ونصف.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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