«الصحة العالمية» تعلن جدري القردة حالة طوارئ عالمية

العدد 23690 الخميس 22 ذو الحجة 1443 هـ 07/23/2022 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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