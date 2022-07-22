الرياضة «شرائح آمنة» للهجن المشاركة بمهرجان ولي العهد

جدة- عائض الدهاس خصّصت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 شرائح الكترونية آمنة لكل هجن مشاركة، وتتميّز هذه الشرائح بأرقام تسلسلية باسم المالك ورقم بطاقة الهوية، ويتم الرجوع إليها حين تنتقل ملكيتها لمالك آخر. وكشف رئيس لجنة التشبيه والتسنين محمد مصيبيح الدوسري أن التسنين يتم بدقة متناهية لجميع فئات الهجن” الحقايق، اللقايا، الجذاع، الثنايا، الرباع، الحيل، وتركيب الشرائح يتم بخطوات دقيقة وآمنة، مطمئناً جميع المشاركين عن مأمونية هذه الشرائح وأنه ليس لها أي تأثير إطلاقاً على سرعة المطايا أثناء الركض، وجميع الهجن الفائزة بالمراكز الأولى لا تشارك إلا بعد تركيب الشرائح ولم تتأثر بتاتاً، وهي ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية المتميّزة التي نهضت بتطوير رياضة الآباء والأجداد، وساهمت بشكل كبير في تتبع ملكيّات المطايا وسلالاتها. من جهتها، أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 انتهاء فترة التسجيل، استعداداً لانطلاقة هذه النسخة يوم السبت القادم، التي تحظى بجوائز كبرى بأكثر من 56 مليونا، و591 شوطا، يشارك فيها كبار الملاك في السعودية والخليج والوطن العربي إضافة للمشاركات الدولية.