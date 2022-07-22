الرياضة

“سلوفينيا” تجهز ناشئي أخضر اليد للبطولة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1443 هـ      22 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- حمودالزهراني
تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب فجر غد السبت، إلى جمهورية سلوفينيا لإقامة معسكر إعدادي ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين – كرواتيا 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022م.
وسيستمر المعسكر الخارجي لمدة 24 يوماً، وستكون تدريبات الأخضر فيه على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة لتدريبات الحديد والاستشفاء وعرض لقطات الفيديو، كما سيتخلل المعسكر خوض العديد من المواجهات الودية قبل موعد العودة إلى المملكة يوم 15 أغسطس.
ويتولى الإسباني السيد خوليان مهمة المدير الفني لناشئي الأخضر، والمدرب الوطني هاشم الشرفا.
يذكر أن قرعة البطولة الآسيوية للناشئين قد وضعت ناشئي المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات” اليابان، قطر، الإمارات، العراق، الكويت” فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات” البحرين، إيران، الهند، كوريا، أوزبكستان”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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