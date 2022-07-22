“سلوفينيا” تجهز ناشئي أخضر اليد للبطولة الآسيوية

الدمام- حمودالزهراني

تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب فجر غد السبت، إلى جمهورية سلوفينيا لإقامة معسكر إعدادي ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين – كرواتيا 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022م.

وسيستمر المعسكر الخارجي لمدة 24 يوماً، وستكون تدريبات الأخضر فيه على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة لتدريبات الحديد والاستشفاء وعرض لقطات الفيديو، كما سيتخلل المعسكر خوض العديد من المواجهات الودية قبل موعد العودة إلى المملكة يوم 15 أغسطس.

ويتولى الإسباني السيد خوليان مهمة المدير الفني لناشئي الأخضر، والمدرب الوطني هاشم الشرفا.

يذكر أن قرعة البطولة الآسيوية للناشئين قد وضعت ناشئي المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات” اليابان، قطر، الإمارات، العراق، الكويت” فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات” البحرين، إيران، الهند، كوريا، أوزبكستان”.