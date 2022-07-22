الإقتصاد

تحرير 440 مخالفة تجارية فورية بالمدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1443 هـ      22 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة 5.966 زيارة تفتيشية على المحال التجارية، ومحطات الوقود ومحال بيع إطارات السيارات، ومتاجر الذهب والمجوهرات بمنطقة المدينة المنورة ضمن جولاتها الرقابية منذ ابتداء موسم حج هذا العام 1443 هـ وحتى نهاية يوم أمس.

وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن تحرير 440 مخالفة تجارية فورية، واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة، إلى جانب حجز ومصادرة وإتلاف 10.524 منتجًا مخالفًا.

يذكر أن وزارة التجارة تكثف جولاتها الرقابية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرقات المؤدية لها والمنطقة المركزية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومتابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات السعر على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى التحقق من صحة العروض الترويجية تزامناً مع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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