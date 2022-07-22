برشلونة يفقد الأمل في ضم كوندي

ابتعد مدافع إشبيلية خوليس كوندي (23 عامًا) خطوات كبيرة عن الانتقال إلى برشلونة بحسب ما أفادت يومية “آس” الإسبانية الجمعة 22 يوليو.

ونقلت اليومية المذكورة تصريحات أحد كبار المسئولين في إدارة برشلونة بأن تشيلسي الإنجليزي صاحب الحظ الأوفر في التعاقد مع كوندي.

قدّم تشيلسي 65 مليون يورو لإشبيلية لاستقطاب كوندي في حين أن عرض برشلونة لم يتجاوز 50 مليون يورو بحسب “تلغراف” البريطانية.

وذكرت “آس” أنه رغم قوة عرض تشيلسي المادي، فإن الكلمة الأخيرة في الصفقة تعود إلى كوندي نفسه الذي يفضّل الانتقال لبرشلونة.. لكن ومع ذلك، أجمعت التقارير الصحفية الصادرة الجمعة أن كوندي في طريقه إلى تشيلسي بالفعل بعد أن اتفق النادي الإنجليزي مع اللاعب وأقنعه بتمثيل ألوانه.

ينشط كوندي رفقة إشبيلية منذ صيف 2019 عندما وفد إليه من بوردو الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، بعقد يمتد إلى صيف عام 2024.

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وظهر كوندي بقيمص النادي الأندلسي في 133 مباراة على مستوى جميع البطولات، ورغم كونه قلب دفاع فقد سجّل 9 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة إلى زملائه، وحصد مع النادي لقب كأس الدوري الأوروبي في أول موسم له 2019-2020، ليفرض نفسه واحدًا من أعمدة إشبيلية.

مع المنتخب الفرنسي خاض كوندي 11 مناسبة دولية بدأها في يونيو 2021. وفاز مع الديكة لقب دوري الأمم الأوروبية لنفس العام.