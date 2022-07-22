الرياضة

انطلاق بطولة السيدات الثانية للبلياردو في تبوك بمشاركة 18 لاعبة

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1443 هـ      22 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- حمودالزهراني
انطلقت اليوم الجمعة بمدينة تبوك منافسات بطولة السيدات الثانية للبلياردو، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمشاركة 18 لاعبة على صالة تبوك ماسترز، حيث تقام على مدى يومين.
وسبق إقامة البطولة الأولى للبلياردو للسيدات بمدينة الدمام شهر مايو الماضي، فيما تقام البطولة الثالثة والأخيرة في شهر سبتمبر المقبل بمدينة جدة.
وتحظى هذه البطولات بمتابعة الجهاز الفني للمنتخب السعودي للبلياردو حيث سيتم اختيار أبرز العناصر لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات الخارجية المقبلة وفي مقدمتها بطولة الخليج والبطولة العربية وكذلك بطولة غرب آسيا.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي للبلياردو للسيدات شارك في العديد من البطولات الخارجية، كان آخرها بطولة كأس العرب بجمهورية مصر في شهر مايو الماضي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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