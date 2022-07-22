انطلاق بطولة السيدات الثانية للبلياردو في تبوك بمشاركة 18 لاعبة

الدمام- حمودالزهراني

انطلقت اليوم الجمعة بمدينة تبوك منافسات بطولة السيدات الثانية للبلياردو، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمشاركة 18 لاعبة على صالة تبوك ماسترز، حيث تقام على مدى يومين.

وسبق إقامة البطولة الأولى للبلياردو للسيدات بمدينة الدمام شهر مايو الماضي، فيما تقام البطولة الثالثة والأخيرة في شهر سبتمبر المقبل بمدينة جدة.

وتحظى هذه البطولات بمتابعة الجهاز الفني للمنتخب السعودي للبلياردو حيث سيتم اختيار أبرز العناصر لتمثيل المنتخب في الاستحقاقات الخارجية المقبلة وفي مقدمتها بطولة الخليج والبطولة العربية وكذلك بطولة غرب آسيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي للبلياردو للسيدات شارك في العديد من البطولات الخارجية، كان آخرها بطولة كأس العرب بجمهورية مصر في شهر مايو الماضي.