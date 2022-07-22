الفراعنة يتجاوزون عمان في كأس العرب

الرياض – هاني البشر
نجح منتخب مصر في الفوز على منتخب عمان بهدف دون رد، في انطلاقة مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
سجل هدف منتخب مصر اللاعب أحمد حواش، في الشوط الأول من زمن وأحداث المباراة. ونال لاعب المنتخب المصري رأفت خليل جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي مصر وعمان.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، يليه منتخب عمان ثم منتخب الصومال، الذي يستهل مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية.
ويلتقي منتخب الصومال مع منتخب عمان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، في يوم 24 من شهر يوليو الحالي.