الرياضة

الفراعنة يتجاوزون عمان في كأس العرب

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1443 هـ      22 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
نجح منتخب مصر في الفوز على منتخب عمان بهدف دون رد، في انطلاقة مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.

سجل هدف منتخب مصر اللاعب أحمد حواش، في الشوط الأول من زمن وأحداث المباراة. ونال لاعب المنتخب المصري رأفت خليل جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي مصر وعمان.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، يليه منتخب عمان ثم منتخب الصومال، الذي يستهل مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية.

ويلتقي منتخب الصومال مع منتخب عمان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، في يوم 24 من شهر يوليو الحالي.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *