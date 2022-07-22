الرياضة العبيد ينتظم في تدريبات الاتفاق

الدمام-حمودالزهراني

انتظم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عبد الرحمن العبيد مساء الخميس في أولى تدريبات فارس الدهناء، التي أقيمت على ملعب رديف القادسية، بعد انتقاله من الهلال إلى الاتفاق بنظام الإعارة حتى 2023. وكان لاعبو فارس الدهناء قد استقبلوا العبيد بالممر الترحيبي قبل بداية التدريب، فيما اشتمل التدريب على تمارين لياقية، بعد ذلك تركز المران على المناورة من شوطين على كامل الملعب . جدير بالذكر أن فارس الدهناء يستعد خلال مرحلته الأولى قبل المغادرة يوم الأحد 24 يوليو القادم لمعسكره الخارجي بتركيا ضمن المرحلة الثانية الإعدادية لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022/23.