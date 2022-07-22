الدولي التنزاني مسوفا يعزز صفوف القادسية

الدمام- حمودالزهراني

أتمت إدارة نادي القادسية التعاقد مع اللاعب الدولي التنزاني سايمون مسوفا، لقيادة خط وسط بني قادس في الموسم المقبل، قادماً من نادي الوداد المغربي.

وسبق لمسوفا أن خاض عدة تجارب احترافية، أبرزها مع يانج أفريكانز وعزام يونايتد التنزانيين، والدفاع الجديدي المغربي.

ويرتدي مسوفا صاحب الـ 28 عاماً قميص منتخب بلاده منذ العام 2012، ومثله في 74 مباراة وسجل 17 هدفاً.

من جانبه، أبدى مسوفا سعادته بالتوقيع للقادسية، مؤكداً حرصه الكبير على بذل قصارى جهده لخدمة الفريق، والمساهمة مع بقية زملائه اللاعبين في تحقيق الصعود إلى دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.