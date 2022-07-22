الرياضة

الدولي التنزاني مسوفا يعزز صفوف القادسية

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1443 هـ      22 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- حمودالزهراني
أتمت إدارة نادي القادسية التعاقد مع اللاعب الدولي التنزاني سايمون مسوفا، لقيادة خط وسط بني قادس في الموسم المقبل، قادماً من نادي الوداد المغربي.
وسبق لمسوفا أن خاض عدة تجارب احترافية، أبرزها مع يانج أفريكانز وعزام يونايتد التنزانيين، والدفاع الجديدي المغربي.
ويرتدي مسوفا صاحب الـ 28 عاماً قميص منتخب بلاده منذ العام 2012، ومثله في 74 مباراة وسجل 17 هدفاً.
من جانبه، أبدى مسوفا سعادته بالتوقيع للقادسية، مؤكداً حرصه الكبير على بذل قصارى جهده لخدمة الفريق، والمساهمة مع بقية زملائه اللاعبين في تحقيق الصعود إلى دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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