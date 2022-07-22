الرياضة الاتفاق يختتم المرحلة الإعدادية الأولى في الدمام

الدمام- حمودالزهراني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق برنامج المرحلة الأولى الإعدادية اليوم الجمعة في التدريب الذي أقيم على الصالة الرياضية بالنادي، استعداداً للموسم الجديد 2022/23. وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية وتقوية قبل أن يختتم المران بتقسيمة من 3 مجموعات التي شهدت فوز الفريق الأزرق. على صعيد متصل، منح المدرب كارتيرون لاعبي فارس الدهناء راحة غدا السبت قبل المغادرة صباح يوم الأحد إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في تركيا من 24 يوليو إلى 18 يونيو المقبل تحضيراً لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022/23.