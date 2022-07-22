الرياضة الأخضر الشاب يواجه البحرين في نصف نهائي البطولة الآسيوية

الدمام-حمودالزهراني

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، اليوم الجمعة 22 يوليو 2022م، مع نظيره المنتخب البحريني، عند تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب المؤهلة لبطولة العالم «المانيا – اليونان 2023م»، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة». وعبر الأخضر الشاب إلى الدور نصف النهائي بعد وصافته للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، إثر فوزه على منتخبي إيران وكوريا، فيما تأهل المنتخب البحريني بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى بطولة العالم برفقة منتخبي الكويت واليابان، إذ تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب.