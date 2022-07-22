المحليات

استدعاء صانع ألعاب إلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1443 هـ      22 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المحتوى الخاص بالألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتساهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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