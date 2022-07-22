الأخيره

إحباط محاولة تهريب نحو 15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو الحجة / 1443 هـ      22 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 14,976,000 حبة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الهيئة أنه وصلت إرسالية إلى المملكة عبارة عن “آلة لصناعة الكُتل الخرسانية” قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة على الإرسالية، عُثِر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في تجويف الآلة بطريقة فنية.

وأوضحت الهيئة أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة، وهو شخص واحد.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله وطُرقه، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. ​

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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