وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع كوريا

سيئول- واس

استقبل الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في المكتب الرئاسي بالعاصمة سيئول،أمس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية كوريا.

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، نظيره الكوري بارك جين، في مقر وزارة الخارجية الكورية ، وبحث الوزيران أوجه العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى سمو وزير الخارجية، أمس رئيس البرلمان في جمهورية كوريا كيم جين بيو، وجرى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين.