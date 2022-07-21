نائب أمير مكة يوجه بمتابعة المشاريع والخدمات

جدة – البلاد

استقبل الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، والأمير سعود بن نهار محافظ الطائف ، ووجهما سموه بمتابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم.

فيما ثمن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي والأمير سعود بن نهار , دعم وتوجيه سمو نائب أمير مكة المكرمة الذي يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال أهالي وزوار جدة والطائف.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان, في مقر الإمارة, مدير ميناء جدة الاسلامي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي, بمناسبة تحقيق الميناء المرتبة الثامنة عالمياً في كفاءة الموانىء التشغيلية، وفقًا للتقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًا لعام 2021م.

ويأتي الإنجاز بعد أن كثفت الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للُمضي قدما نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلا عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، كذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.