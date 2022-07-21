كيف تتعامل مع لدغات الحشرات في الصيف؟.. روشتة كاملة لتجنب الخطر

لدغات الحشرات هي الأكثر إزعاجا في الصيف مع تزايدها منازلنا والبيئة المحيطة بنا.

وتساهم عوامل مختلفة في جعلنا فريسة للدغاتها المؤلمة.

ورغم أنه يمكن للدغات البعوض التي تحمل فيروسات أو طفيليات معينة أن تسبب مرضا شديدا.

إلا أن غالبية لدغات الحشرات لها أثر بسيط ويمكن علاجه في المنزل، من ذلك إثارتها للحكة.

ويبحث البعض عن تخفيف الرغبة في حك مكان اللدغة المزعجة.

لماذا لدغات الحشرات تثير الحكة؟

تلدغ أو تلسع الحشرات البشر لتتغذى على دمائهم.

وبحسب موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): “عندما تلدغ حشرة، فإنها تطلق لعابا.

يمكن أن يتسبب في احمرار الجلد حول اللدغة وتورمه وحكة”.

وقد يكون الأمر مؤلما بعض الشيء ولكنه غير ضار في معظم الأوقات.

وإذا بدأت تشعر بأعراض غريبة، ربما دوار أو غثيان أو حمى، بعد لدغة حشرة، تأكد من طلب العناية الطبية.

وهذا لا يعني أن شيئا خطيرا قد حدث لك، لكنه قد يعني أن لديك رد فعل تحسسيا تجاه اللدغة.

وإذا بقيت دون علاج أو طال وقت الشفاء، فقد تصبح خطيرة.

كيفية منع الحكة الناتجة عن لدغات الحشرات

هناك العديد من الأدوات المنزلية التي يمكنك استخدامها لمنع لدغات الحشرات من الحكة.

ومن المهم أولا محاولة مقاومة الرغبة في خدش مكان اللدغة لأن هذا لن يؤدي إلا إلى تهيجها أكثر.

وأيضا، لأنك لا تعرف أبدا ما هي البكتيريا التي سقطت على يديك، فإنه إذا خدشت مكان الحكة فقد تعرضه للعدوى.

كما أنه عندما تخدش الجلد، فسوف تخدش الخلايا من اللدغة.

وعندما تلمس شخصا آخر أو جزءا آخر من جسمك، فقد ينتهي بك الأمر إلى الإصابة هناك أيضا.

وهذا ما يمكنك استخدامه لتخفيف الحكة:

– الصبار

– معجون الأسنان

– العسل

– المراهم المهدئة

– الثلج

– قشر الموز