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فريق موهبتي للإبداع يشارك في مهرجان الرياض فلة ووناسه

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1443 هـ      21 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : سعود الجهني

يشارك فريق مبادرة موهبتي للإبداع في مهرجان الرياض “فلة ووناسة ” بتقديم عدد من أعمال المواهب الذي يضمها الفريق من مختلف الفنون.

وأوضحت قائدة الفريق سحر الجهني أن الفريق يقدم من خلال مشاركته في هذا المهرجان عدد من إصدارات عضوات الفريق من كتب وقصص وروايات، إضافة لعرض عدد من اللوحات الفنية لموهوبات الفريق.

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وأكدت أن الفريق يعمل على استقطاب الموهوبات من مختلف الفنون ويدعمها ويحرص على ابراز جهودها في مختلف الفعاليات والمناشط، تحت اشراف مؤسسة بارز للدعاية والاعلان .

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ووجهت سحر الجهني شكرها لمدير المهرجان الأستاذ سلطان العتيبي ولكافة زملائه على تعاونهم ودعمهم للفريق، مثنية على جهود الأستاذ طلال العتيبي والشاعرة حنين الرويلي لتسهيل وتيسير مشاركة الفريق ولموهوباته في هذا المهرجان.

يذكر أن مهرجان فلة ووناسة والمقامة فعالياته حالياً بحي القادسية بمدينة الرياض سيستمر بتقديم أنشطته طيلة الإجازة الصيفية، والتي تتضمن عروض للسيرك ومسرحاً للكبار وآخر للطفل مع تقديم لوحات لفرق الفلكلور الشعبي وألعاب مائية ومعرضاً للسلع الإستهلاكية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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