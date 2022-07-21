الرياضة

تونس تواجه البحرين والمغرب يلاقي السودان في كأس العرب غدا

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1443 هـ      21 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
تختتم يوم غدٍ الجمعة، الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل.
وفي انطلاقة مباريات المجموعة الخامسة، يلتقي منتخب تونس مع منتخب البحرين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بينما يغيب منتخب جيبوتي عن الجولة الأولى ويستهل مشواره في البطولة بدءاً من الثانية.
وفي المجموعة السادسة يلتقي منتخب المغرب مع منتخب السودان على ملعب نادي ضمك، بينما يبدأ منتخب فلسطين مشواره من ثاني جولات دور المجموعات.
يذكر أن النسخة الماضية أقيمت في مصر عام 2021، وتوج باللقب وقتها المنتخب السعودي بفوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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