تشكيل مجلس أمناء جائزة الأمير خالد الفيصل

جدة- البلاد

وافق الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تشكيل أول مجلس أمناء جائزة الأمير خالد الفيصل للغة القرآن الكريم، والذي يضم عدداً من أصحاب المعالي والسعادة ورجال الأعمال ، ويرأس سموه مجلس أمناء الجائزة في تشكيله الجديد والأول ، كما صدرت الموافقة بتعيين رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مشرفاً عاما على الجائزة، والدكتور عبدالله بن سالم المعطاني أمينًا عامًّا للجائزة ، والدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي المدير التنفيذي لوقف لغة القرآن نائبا للمشرف العام على الجائزة.

وضمت عضوية مجلس الأمناء كل من: رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، ورئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان، ورئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء بنت جمل الليل، ومدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ووكيلة جامعة الملك عبدالعزيز لشطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وعميدة كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نوال بنت إبراهيم الحلوة، وناظر أوقاف أحمد محمد بغلف عبدالرحمن بن أحمد بغلف.

ويهدف المجلس إلى رسم إستراتيجيات الجائزة وتحديد محاورها السنوية وتفعيل دورها في القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

يذكر أن قيمة الجوائز تبلغ مليوني ريال بتمويل شخصي من الأمير خالد الفيصل.