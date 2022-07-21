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الحج والعمرة تنفذ 12 ألف جولة رقابية خلال موسم 1443هـ

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1443 هـ      21 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

نفّذت وزارة الحج والعمرة -مُمثلةً في فرق الرقابة الميدانية- أكثر من 12 ألف جولة رقابية ، من بداية شهر ذي القعدة وحتى اليوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولتسهيل رحلة الحجاج وإثراء تجربتهم بطمأنينة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن موظفي الرقابة الميدانية مستمرون في متابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مواقع سكنهم بمكة المكرمة ضمن أكثر من 4 آلاف زيارة، وتشمل زيارات تقييم المساكن، وتقييم استقبال الحجاج، كما تابعت فرق الرقابة الميدانية توفر عبوات مياه زمزم لضيوف الرحمن في مقار سكنهم وفي مراكز الترحيب والاستقبال والتفويج من خلال أكثر من 600 زيارة ميدانية.

وشَملت الجولات معالجة عدد من البلاغات المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للحجاج في مواقع سكنهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بواقع 1800 بلاغ وارد لمتابعة ومعالجة الملاحظات .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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