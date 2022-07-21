الإقتصاد

“التجارة”: الإبلاغُ عن العلامات التجارية المُقَلَّدَةِ من اختصاص هيئة الملكية الفكرية

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1443 هـ      21 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أَعْلَنَتْ وزارةُ التجارة الانتهاء من إجراءات نقل اختصاص إنفاذ العلامات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/14/ 1439هـ الموافق 29 / 5 / 2018 القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها ومباشرة أعمال إنفاذ العلامات التجارية وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

وأكدَتِ الوزارةُ أنَّ تسجيلَ العلامات التجارية أو الإبلاغ عن العلامات المُقَلَّدَةِ يتطلبُ تواصلَ المستفيدين من الخدمة مع هيئة الملكية الفكرية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بما يسهمُ في حفظ حقوق الملكية الفكرية لجميع الأفراد والمنشآت العاملة في المملكة.

وتتلقى هيئةُ الملكية الفكرية طلباتِ المستفيدين من إنفاذ العلامات التجارية وتسجيلها أو مباشرة شكاوى انتهاك الحقوق والتقليد من خلال موقعها الإلكتروني saip.gov.sa ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، أو حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” [email protected] أو الرقم المباشر (920021421) .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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