الاتحاد السعودي لرياضة الصم يكرم العاملين والمتعاونين المتميزين

الدمام- حمودالزهراني

كرم رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم د/ سعيد القحطاني عدد من موظفي ومتعاوني الاتحاد بشهادات ( تميز ) لتميزهم في العمل منذ التحاقهم بالاتحاد، وهم:

-عبد الله محمد العيسى، الرئيس التنفيذي بالاتحاد.

-تركي علي الشهري، مدير الأداء الرياضي بالاتحاد.

– لطيفة عبد الله الفهيد، مديرة القسم النسوي.

– طرفة سليمان الغنيم، متعاونة في مجال العمل الخيري.

وقدم الدكتور القحطاني باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم شكره لهم على ما قدموه للاتحاد ومنسوبيه من خدمات متميزة، داعيا الله أن يوفقهم في عملهم .

جدير بالذكر أن هذه المبادرة من قبل الاتحاد تأتي في إطار التحفيز لتقديم العمل الأفضل حيث تم استحداث شهادات التميز هذا العام لأول مره لتكريم وتشجيع المتميزين من العاملين به وفي مراكزه الرجالية والنسائية.