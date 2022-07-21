المحليات

إنجازات تنموية

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1443 هـ      21 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
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تشهد المملكة قفزات نوعية في استراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي ، وتنويع الاقتصاد من خلال استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث ، وطموحات تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة بريا وبحريا وجويا والارتقاء بالحياة في المدن ، وفي هذا المجال تواصل تحقيق تقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية.

فخلال زمن قياسي تحققت مكتسبات كبيرة في تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، ودعم الشراكات بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف وطنية طموحة منها زيادة إسهام هذا القطاع الواعد في إجمالي الناتج المحلي الوطني من خلال تصدره مراتب متقدمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ضخ الإيرادات غير النفطية ، وفي هذا السياق تواصل الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، وتوسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية ضمن إنجازات الاقتصاد المستدام الذي تواكبه تنمية بشرية غير مسبوقة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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