قبل مباراة لاس فيغاس.. ما الدول التي استضافت الكلاسيكو في أرضها؟

تستضيف لاس فيغاس الأمريكية مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة السبت 23 يوليو، ضمن الجولات التحضيرية للموسم الجديد 2022-2023.

الكلاسيكو الذي يحتضنه ملعب “أليغينت” ويتسع لـ65 ألف مشجّع، هو الأول في الموسم الإسباني الجديد الذي ينطلق شهر أغسطس المقبل.

أنهى ريال مدريد الموسم الماضي 2021-2022 بطلًا لمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، فيما خرج غريمه برشلونة بموسم صفري.

الكلاسيكو الثاني في تاريخ الولايات المتحدة

يعتبر كلاسيكو لاس فيغاس الثاني من نوعه الذي يقام في الولايات المتحدة تاريخيًا، بعد مباراة عام 2017 في ملعب “هارد روك” بولاية فلوريدا.

انتهت المباراة آنذاك بتفوق برشلونة على النادي الملكي بنتيجة 3-2 وسجّل له ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش.

كلاسيكو خارج كامب نو والبرنابيو

ملعبان فقط داخل إسبانيا استضافا مباريات الكلاسيكو بعيدًا عن ملعبي ريال مدريد وبرشلونة التاريخيين، سانتياغو برنابيو وكامب نو تواليًا.

وهما ملعب أتلتيكو مدريد السابق “فيثنتي كالديرون” و”لاروماريدا” الخاص بريال سرقسطة.. كلتا المناسبتين كانت في نهائي كأس الملك.

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دول استضافت مباريات الكلاسيكو

رغم الجماهيرية العالمية التي يحظى بها العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، فإنه ندر إقامة مباريات الكلاسيكو خارج حدود إسبانيا.

فقط فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية استطاعوا تنظيم مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت فنزويلا أول المستضيفين للكلاسيكو خارج إسبانيا وذلك في مباراة ودّية عام 1982 انتهت بفوز الملكي 1-0 بهدف دي بوسكي.

السعودية وأول كلاسيكو رسمي خارجي

لكن مع ملاحظة أن السعودية هي أول دولة تاريخيًا تنظّم الكلاسيكو في مباراة رسمية، على نقيض أمريكا وفنزويلا اللتان استضافتها ودّيًا.

واستضافت المملكة على أراضيها كأس السوبر الإسباني 2022، حينها تواجه ريال مدريد وبرشلونة في ملعب “الملك فهد” في الرياض.

وتغلب ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2 في نصف النهائي، قبل أن يحصد الكأس في المشهد الختامي أمام أتلتيك بيلباو 2-0.