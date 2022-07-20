“سكني”: تقدم أعمال البناء والتطوير في مشاريع ضاحية الجوهرة السكنية بجدة

جدة : البلاد

كشف برنامج سكني عن تقدم أعمال البناء والتطوير في المشاريع السكنية التي تحتضنها ضاحية الجوهرة بمدينة جدة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع الجوهرة رزيدنس الذي يضم 990 وحدة سكنية 99%، بينما وصلت النسبة في مشروع بوفارديا ستي الذي يوفر 2606 وحدات سكنية إلى 84%، في حين ارتفعت نسبة إنجاز مشروع فينان لتصل إلى 55% الذي يضم أكثر من 1350 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع بيلار الذي يوفر 618 وحدة سكنية.

وتوفر الضاحية آلاف الوحدات السكنية التي تُبنى باستخدام تقنيات البناء الحديث، مثل القوالب الخرسانية المعزولة مُسبقة الصب (IPS)، بمساحات ونماذج متعددة وبتصاميم متنوعة عالية الجودة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار مناسبة وأقساط شهرية ميسرة.

وتتميز “الجوهرة” بموقعها الإستراتيجي الحيوي شمال جدة على طريق الحرمين السريع مقابل مدينة الملك عبدالله الرياضية، وعلى بعد نحو 5 دقائق عن طريق المدينة المنورة السريع، وحوالي 15 دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكورنيش جدة، وتمتد على مساحة تبلغ قرابة مليونَيْ م2، بسعة سكانية تصل لحوالي 35 ألف نسمة، وتشتمل الضاحية على المساحات الخضراء والممشى الذي يمتد على طريق المشروع، وتزين مساراته واجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية، وسط بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق. وتتوفر في الضاحية مرافق تجارية على مساحة تصل لحوالي 194 ألف م2، وحدائق ومساحات مفتوحة تتجاوز مساحتها 110 آلاف م2، كما توفر مركزاً أمنياً ومركزين للرعاية الصحية ومدارس ورياض أطفال ومساجد على مساحة تفوق 150 ألف م2.

ويحرص برنامج سكني على استمرار الإنجاز في المشاريع السكنية التي تُنفَّذ بإشراف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” في مختلف المناطق وفق الجداول الزمنية المحددة، في سبيل تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول؛ تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) للوصول بنسبة التملك إلى 70%.

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشاريع “الجوهرة” التي تُنفَّذ بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهَّلين المعتمَدين من قبل الوزارة، من خلال موقع وتطبيق “سكني” على الرابط www.sakani.housing.sa، وذلك في إطار استمرار البرنامج في جهوده لتسهيل تملك الأسر السعودية لمنازلها، ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجاتهم بالشراكة مع القطاع الخاص.

يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر برنامج “سكني” تعد نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث خططت الوزارة وطورت أراضي الضواحي السكنية ليتُنفَّذ بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسة في مرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، ويضم الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية كافة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.