السكتة الدماغية وضيق الشرايين.. هذه الوجبة غير المتوقعة قد تحميك من الخطر

السكتة الدماغية التي تهدد الملايين بشكل عرضي، هي حالة مهددة للحياة تحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ.

وقد يعيش الناجون بشكل خطير ومنهك بعد الآثار لسنوات.

ومثل العديد من المشكلات الطبية، هناك بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها تقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وأكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعا هي السكتة الدماغية الإقفارية، والتي تحدث عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

وتتشكل الجلطة الدموية عادة في المناطق التي تضيق فيها الشرايين أو تسد بمرور الوقت بسبب الترسبات الدهنية.

وعلى الرغم من أن الشرايين يمكن أن تضيق مع تقدم العمر، إلا أن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن تسرع ذلك، وتشمل:

• التدخين.

• ارتفاع ضغط الدم.

• البدانة.

• ارتفاع مستويات الكوليسترول.

• داء السكري.

• الإفراط في تناول الكحول.

لكن عددا من الدراسات أظهرت أن تناول الجوز يمكن أن يقلل في الواقع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وكذلك بعض الحالات التي تسبب السكتات الدماغية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وتوضح أن حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية، “وجد أنه يلعب دورا مفيدا في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية”.

ويحتوي الجوز على كمية كبيرة من أوميغا-3 (ALA – 2.7 غرام من 30 غرام). وكل حفنة (حوالي 30 غراما) من الجوز تحتوي أيضا على 1.4 غرام من الألياف و4.4 غرام من البروتين.