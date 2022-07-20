الأخضر يفوز على موريتانيا في افتتاح كأس العرب

الرياض – هاني البشر
انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مدينة الدمام ومحافظة خميس مشيط خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل.
وفي المباراة الافتتاحية، فاز المنتخب السعودي على المنتخب الموريتاني بهدفين دون رد، سجلهما اللاعبان عبدالملك العييري وعبدالله رديف في الدقيقتين 6 و15 من زمن اللقاء.
واختير لاعب المنتخب السعودي مصعب الجوير، كأفضل لاعب في المباراة. وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب السعودي لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، يليه منتخب موريتانيا بدون رصيد، بالتساوي مع منتخب العراق الذي يستهل مشواره في البطولة من الجولة الثانية.