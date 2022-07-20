اتفاقيات مع إيرباص ولوكهيد.. دعم تصنيع الطائرات في المملكة

الرياض – البلاد

وقّع قطاع أنظمة الطيران والفضاء في شركة SAMI اتفاقية مع شركة إيرباص هيليكوبترز العربية التي تعد ذراع شركة إيرباص العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك للمساعدة على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية.

وتسهم هذه الاتفاقية في تزويد الفنيين بمهارات صيانة هيكل الطائرة المروحية، وتعزيز قدراتها الإصلاحية لأجهزة الهبوط والمحركات وملحقات المحركات والشفرات، وذلك من خلال اتفاقية المشاركة الصناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبخاصة في ظل وجود شركات محلية متخصصة في أعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة، ومن ضمنها شركة المعدات المكملة الطائرات المحدودة AACC، وهي شركة تابعة لشركة SAMI.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد أن هذه الاتفاقية ستعزز الشراكة المتميزة مع شركة إيرباص، التي تُعَد الكبرى على مستوى العالم في تصنيع الطائرات المروحية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في دعم مساعي الشركة المستمرة في مجال التقنية، وتوطين رأس المال البشري، من خلال جهود التدريب المكثفة لتسريع تنمية المهارات، مرحباً بموظفي شركة إيرباص هيليكوبترز العربية المتميزين الذين سيدعمون الكوادر الوطنية في اكتساب خبرة قيِّمة طوال مدة الاتفاقية.

كما تم توقيع اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن العالمية الرائدة في مجال الأمن والطيران، لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة في الرياض، بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في مسعى إلى تعزيز قدرات تصنيع الطائرات في المملكة ، بحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وذلك على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران في لندن.

ويأتي إنشاء مركز التميز في تصنيع المواد المُركَّبة ضمن جهود الشركة الرامية إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المستدامة والاكتفاء الذاتي في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يربو عن 50 % من الإنفاق الدفاعي للمملكة مع نهاية العقد الحالي.