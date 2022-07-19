وصول محترف العدالة الأرجنتينى بالسيوس

الدمام-حمودالزهراني
وصل مساء اليوم لمطار الملك فهد الدولي بالدمام اللاعب الأرجنتيني لاتارو بالسيوس الذي أتمت مؤخرا إدارة نادي العدالة التعاقد معه، وهو صاحب 27 سنة ليلعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الرياضي القادم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسبق للاعب أن مثل أندية أوداكس إيطاليانو، وسان فيليب.
وتوجه اللاعب للأحساء بعد وصوله مباشرة.
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