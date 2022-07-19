الرياضة

وصول محترف العدالة الأرجنتينى بالسيوس

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1443 هـ      19 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-حمودالزهراني
وصل مساء اليوم لمطار الملك فهد الدولي بالدمام اللاعب الأرجنتيني لاتارو بالسيوس الذي أتمت مؤخرا إدارة نادي العدالة التعاقد معه، وهو صاحب 27 سنة ليلعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الرياضي القادم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسبق للاعب أن مثل أندية أوداكس إيطاليانو، وسان فيليب.
وتوجه اللاعب للأحساء بعد وصوله مباشرة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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